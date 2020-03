Nuova truffa via Whatsapp: «Richiedi il tuo buono per il supermercato»

Dopo quello del finto volantino del Ministero dell'Interno affisso sulle porte dei condomini e dei falsi blocchi dei conti correnti, i truffatori continuano ad inventarsi nuovi stratagemmi per ingannare i cittadini, sfruttando l'emergenza coronavirus.

La Polizia Postale segnala, anche attraverso la sua pagina Facebook, un nuovo messaggio che circola via Whatsapp con cui si invita a visitare un sito internet da cui richiedere un buono da 200 euro per gli acquisti al supermercato. Probabilmente gli sciacalli di questa truffa vogliono fare leva sulla disperazione di chi è in difficoltà economiche serie e sull'ultima iniziativa del Governo Conte, il quale ha girato alle amministrazioni comunali di tutta Italia denaro da trasformare in buoni spesa per le famiglie bisognose.

L'invito della polizia posta è quello di non far circolare quel messaggio e di non visitare il sito in esso indicato. «Attraverso il link contenuto nel messaggio possono appropriarsi dei vostri dati sensibili».

Per questo e per altri casi sospetti, l'unica indicazione valida è quella di inviare una segnalazione al portale della Polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.