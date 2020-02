Veronella, finto carabiniere entra nella casa di un'anziana e la deruba

Sabato scorso, 15 febbraio, un'anziana abitante di Veronella è stata derubata in casa da un truffatore. La donna di 87 anni si è accorta del raggiro e con le urla è riuscita a mettere in fuga il malvivente. L'uomo, che aveva già provato a raggirare senza fortuna anche una vicina di casa della vittima, è scappato a bordo di un'auto bianca con in tasca all'incirca 1.500 euro presi all'anziana.

Quello di sabato scorso è l'ultima di una serie di truffe realizzate recentemente nella Bassa Veronese. Nel caso di Veronella, il truffatore si è presentato con una giacca dei carabinieri, ma in altri raggiri i truffatori si sono presentati come tecnici o come vigili urbani. Come nei casi avvenuti nei giorni precedenti, il malfattore è entrato nel casa della vittima con la scusa di un controllo. L'uomo ha dichiarato che c'erano stati dei problemi all'acquedotto ed ha ordinato all'anziana di prendere i suoi soldi e i suoi gioielli e di metterli al sicuro nel frigorifero. L'intento, in questo genere di truffe, è di far mettere in un unico punto della casa tutti gli oggetti di valore delle vittime, così è più facile per i malviventi, da soli oppure in coppia, poter prendere tutto dopo aver distratto le vittime, che generalmente sono anziani che vivono soli. A Veronella, la truffa si è ripetuta con queste modalità ma, prima che l'87enne potesse mettere i preziosi nel frigorifero, il finto carabiniere si è fatto scoprire con le banconote sottratte da un mobile dell'abitazione. La vittima si è messa ad urlare e l'uomo è scappato.

Per la denuncia, l'anziana si è successivamente rivolta ai carabinieri che hanno fatto partire le indagini. Forze dell'ordine e istituzioni locali, comunque, rinnovano i loro inviti alla prudenza, rivolti soprattutto alla popolazione anziana.