Anziana raggirata in Valdonega, bottino da 100mila euro per il truffatore

I carabinieri di Verona stanno verificando se grazie a qualche telecamera piazzata in zona Valdonega è possibile fare qualche significativo progresso nell'indagine sul raggiro subito da un'ottantenne veronese martedì scorso, 21 maggio, intorno all'ora di pranzo. Un abile truffatore è riuscito ad entrare nella casa della donna e parlando con lei è riuscito a farsi aprire la cassaforte e a farsi consegnare soldi e gioielli per un valore stimabile intorno ai centomila euro. La donna ha poi telefonata ad una delle sue figlie, la quale ha capito che la madre era stata derubata e ha subito chiamato i carabinieri.

La vittima è anziana, ma è autosufficente e vive da sola. Ed è stata lei a riferire ai militari quanto le era accaduto. Il truffatore l'ha vista mentre rientrava in casa dopo aver fatto la spesa e le ha chiesto gentilmente se le servisse una mano. Lei ha risposto di no, ma non si è accorta che l'uomo la seguiva e di nascosto è entrato in casa con lei. Quando la padrona di casa l'ha visto, lui ha raccontato di essere stato mandato dall'amministratore di condominio per controllare la caldaia e i rubinetti, onde evitare fughe di gas che in altre abitazioni avevano provocato degli incendi. Questi roghi, ha spiegato il malvivente, potevano essere innescati anche dalla filigrana delle banconote o dai gioielli. Con questa scusa, l'uomo è riuscito a farsi dare il denaro e i preziosi contenuti nella cassaforte, dileguandosi dopo aver salutato l'ignara vittima.

La donna ha anche fornito una descrizione dell'uomo che l'ha truffata, un signore sulla quarantina e riccio, indossava vestiti eleganti e parlava un italiano senza forti inflessioni dialettali.