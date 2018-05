Rapinatrice veronese arrestata a Pavia, aveva rubato oro da un'abitazione

È veronese di origine, ma residente a Pavia, la 44enne arrestata nei giorni scorsi dai carabinieri pavesi con l'accusa di rapina.

La donna, le cui iniziali sono F.F., è stata bloccata dai militari a Trovo, in provincia di Pavia, dove poco prima aveva portato via da un'abitazione alcuni oggetti in oro. Come riportato dal Giornale di Pavia, a cogliere la donna sul fatto è stato l'anziano padrone di casa, spintonato dalla 44enne durante la fuga. Una fuga durata poco, perché i carabinieri sono riusciti a rintracciare la malvivente, che dopo l'arresto e le formalità di rito è stata accompagnata al carcere di Vigevano.

L'anziano non ha riportato lesioni ed è potuto tornare in possesso di tutto ciò che gli era stato rubato.