Ricercato a 15 anni: trovato a Pescara e portato in una struttura a Verona

Era il pomeriggio di mercoledì, quando i poliziotti della Squadra Volanti di Pescara, durante un servizio di pattugliamento, hanno rintracciato in piazza Santa Caterina due minorenni di origine croata di 15 e 13 anni, il primo dei quali nascondeva un grosso cacciavite lungo 32 centimetri.

A quel punto sono subito scattati gli accertamenti di polizia giudiziaria, che hanno permesso di appurare come il ragazzo, nonostante la giovane età, avesse già alle spalle numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Inoltre su di lui pendeva un ordine di misura cautelare coercitiva disposta dall’Autorità Giudiziaria minorile di Trento, in forza della quale il minorenne doveva essere ristretto presso struttura minorile di Verona.

Una volta denunciato per il possesso ingiustificato di grimaldelli/oggetti atti ad offendere, è stato dunque accompagnato nel capoluogo scaligero, mentre il 13enne è stato condotto presso una casa famiglia pescarese.