Trovato dopo una notte nel bosco a Selva di Progno, salvato dai soccorsi

L'allerta è scattata nella serata di martedì, ma tutto sembra essersi risolto nel migliore dei modi.

Dopo il ritrovamento della sua auto aperta e con i suoi effetti personali dentro in località Lago Secco, a Selva di Progno, sono scattate le ricerche di un uomo di 50 anni di Vigasio da parte di Soccorso alpino, carabinieri e dei vigili del fuoco, il quale risultava essere sparito. L'attività si è conclusa alle prime luci di mercoledì, quando il disperso è stato trovato nel bosco dopo una notte al freddo: alla fine quindi è stato soccorso dall'ambulanza e portato in elicottero all'ospedale di borgo Trento per ipotermia e verificare le sue condizioni generali di salute.