Cronaca Caprino Veronese / Via San Pancrazio

Disperso sul Baldo, ritrovato il corpo senza vita del parroco di Caprino

Don Carlo Cristani era partito per un'escursione da solo per raggiungere la cima Longino. Non vedendolo ritornare, sono stati chiamati i soccorsi e dopo ore di ricerche la salma è stata vista in un canalone