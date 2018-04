Trovato un cadavere alla diga del Pestrino: si lavora per identificarlo

Un macabro ritrovamento è stato fatto nella mattinata di lunedì nella zona del Pestrino, a Verona, da alcuni operai intenti nei lavori di manutenzione.

Intorno alle 10 del mattino, nella zona dello Sbarramento Santa Caterina di proprietà di Enel, è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno recuperato il corpo: si tratta di un uomo dalla carnagione chiara, tendente all'olivastro, alto circa 1.75/1.80 metri e probabilmente di un'età compresa tra i 30 e i 35 anni. Al momento del ritrovamento indossava una felpa nera con la zip, una maglia pesante verde e grigia, una maglietta verde, un paio di pantaloni neri con una striscia bianca e un paio di scarpe Nike a loro volta nere. Portava inoltre un anello e una collana francescana.

Sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza e per identificarlo sono stati eseguiti i rilievi dattiloscopici. Potrebbe però non bastare, viste le condizioni del corpo e la possibilità che le impronte non siano presento nelle banche dati della Questura: probabilmente quindi si dovrà ricorrere ad altri esami medici.