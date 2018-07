Trovata la donna scomparsa vicino al Santuario di Madonna delle Salette

Fortemente disidrata ma salva. Intorno alle 16.30 è stata ritrovata la 68enne veronese che risultava essere dispersa nella zona di Fumane.

Le ricerche del Soccorso alpino di Verona erano scattate intorno alle ore 20 di sabato su richiesta dei familiari, che non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. I soccorritori l'hanno individuata in un boschetto in località Mazzurega, lungo una valle che guarda il Santuario di Madonna delle Salette, nelle cui vicinanze era stata sentita al telefono l'ultima volta.

Alle operazioni hanno inoltre partecipato anche i Vigili del fuoco, tutti i distretti di Protezione civile della provincia e i carabinieri.