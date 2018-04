Trova delle banconote per strada: le raccoglie e le porta dai carabinieri

Le ha viste svolazzare mentre passeggiava nella strada dove abita, via Turchi, zona Borgo Venezia a Verona. Le ha raccolte e poi ha fatto quello che ogni cittadino dovrebbe fare: ne ha denunciato il ritrovamento, sperando che così possano tornare in possesso al legittimo proprietario. Si tratta di banconote, sull'ordine delle centinaia di euro, trovate per strada da una 74enne sabato scorso, 7 aprile.

La vicenda è stata raccontata da Alessandra Vaccari su L'Arena, sperando che il possessore del denaro perduto possa leggere la notizia e presentarsi alla caserma dei carabinieri di San Michele per ritornare in possesso della somma. Quanto denaro complessivamente è stato ritrovato dalla pensionata veronese non è stato reso noto, così da poter facilitare il riconoscimento del vero proprietario delle banconote. Solo lui, infatti, dovrebbe essere a conoscenza di quanti soldi sono volati via e fortunatamente recuperati da un'anziana che avrebbe potuto anche metterseli in tasca. Erano infatti delle banconote volanti e vicino non c'erano portafogli o documenti che potessero aiutare la ricerca del legittimo proprietario. E invece, la 74enne è stata estremamente onesta ed è andata a piedi fino alla caserma dei carabinieri per denunciare il ritrovamento dei soldi.