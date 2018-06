Troppi rifiuti stoccati: azienda sanzionata da Squadra Mobile e Arpav

Lo smaltimento dei rifiuti è al centro di una collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Verona e Arpav, con lo scopo di far rispettare le normative alle aziende che si occupano di questo settore. Nei giorni scorsi però un centro situato a Zevio è finito al centro dei controlli, che hanno permesso di portare alla luce alcune irregolarità, come raccontanto in una conferenza stampa che si è tenuta negli uffici di lungadige Galtarossa, alla quale hanno partecipato il dirigente della Squadra Mobile Roberto Di Bendetto e l'ingegner Giuseppe Stanghelli di Arpav.

Secondo quanto raccontato, l'azienda ha superato i limiti per lo stoccaggio dei rifiuti di 225 tonnellate circa, a fronte infatti di un limite di circa 300 tonnellate. Non si trattava però di materiali pericolosi, ma per lo più di carta, legno e rifiuti ingmbranti.

Il verbale di accertamento delle forze dell'ordine e dell'agenzia della protezione ambientale, hanno portato dunque ad una sanzione per la società superiore ai 3mila euro, per la quale sono stati concessi 30 giorni (con la possibilità di proroga) per pagare la sanzione e mandare così in prescrizione il reato penale. La società inoltre, che nel frattempo è stata lasciata libera di continuare a lavorare, dovrà provvedere allo smaltimento dell'eccedenza di rifiuti, che si trovavano all'aperto.

Come sottolineato dal personale Arpav, questa situazione, oltre ad evidenziare un problema di cattiva gestione, viene ritenuta pericolosa per la possibilità che tra il materiale si sviluppi un incendio, soprattutto durante la stagione estiva, che mettere a rischio la salute dei residenti e dell'ambiente.