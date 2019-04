Sul treno, si abbassa la zip e si masturba davanti ad una giovane: denunciato

Uno spettacolo di pessimo gusto quello che sarebbe andato in scena sul treno partito da Milano e diretto a Verona, riportato dai colleghi di BresciaToday.

Una ragazza stava viaggiando da sola su un convoglio, quando di fronte a lei si sarebbe seduto un uomo. Questi avrebbe iniziato a fissarla con una certa insistenza, mettendola anche in imbarazzo, dopodiché si sarebbe tirato giù la zip dei pantaloni e avrebbe cominciato a toccarsi le parti intime, masturbandosi davanti a lei.

La giovane avrebbe chiesto allo sconosciuto di interrompere quell'osceno spettacolo e questi si sarebbe alzato senza andarsene, ma spostandosi solamente di alcuni metri, per sedersi poco distante dalla giovane e continuare a fissarla.

A quel punto la ragazza avrebbe cercato il capotreno per riferire il raccapricciante episodio, avvenuto lo scorso sabato sera. Il ferroviere allora ha chiesto le generalità all’uomo, senza però ottenerle. Nel frattempo, il treno si è fermato allo scalo di Brescia e il 'maniaco' sarebbe corso fuori dal vagone, allontanandosi dalla stazione. Sono scattate dunque le ricerche degli agenti della Polfer bresciana, che hanno inseguito l'uomo nelle vie limitrofe. Una volta raggiunto, ha provato a divincolarsi e nella colluttazione un poliziotto si è pure ferito, per fortuna solo lievemente.

Una volta fermato, l’uomo, un cittadino egiziano di 36 anni, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità, lesioni personali ed atti osceni in luogo pubblico.