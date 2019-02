Treno travolge una ragazza al passaggio a livello di Bovolone

Una ragazza è stata investita da un treno della linea Verona-Rovigo intorno alle ore 18.50 di oggi, domenica 3 febbraio, nel Comune di Bovolone.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'episodio si è verificato nei pressi del passaggio a livello di via San Pierino, dove la giovane, per cause in corso d'accertamento, è stata colpita in prossimità dei binari dal treno in transito. Il convoglio è in seguito rimasto bloccato e non sono mancate ripercussioni lungo tutta la tratta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre ai soccorritori del Suem 118 giunti con un'ambulanza e un'automedica. La ragazza, gravemente ferita a seguito dell'urto, è stata quindi trasportata d'urgenza a Verona presso l'ospedale di Borgo Trento, dove è entrata in codice rosso.