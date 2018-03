Mare e montagna a portata di treno e bici da Verona, con il servizio Trenitalia

Portare in treno la propria bici e partire alla scoperta dei percorsi ciclabili del Veneto. Da oggi è possibile anche da Verona, grazie al TrenoBici del mare, il nuovo collegamento diretto di Trenitalia da Verona a Latisana, in Friuli.

Il servizio, attivo nei giorni festivi per tutto il periodo estivo fino al 21 ottobre, permette di raggiungere i percorsi ciclabili che, costeggiando i fiumi, collegano le stazioni del Veneto orientale al mare.

Il nuovo servizio di trasporto integrato si aggiunge al VeronaTrenoBici, attivo dal 2017, che collega Verona alle piste ciclabili di Peschiera e Mantova, e al già collaudato TrenoBus delle Dolomiti, da Vicenza a Calalzo.

Un pacchetto, quello del trasporto integrato treno-bus-bici per il 2018 nel Veneto, fortemente voluto dalla Regione e realizzato in collaborazione con Trenitalia e il supporto di Fiab.

A presentarlo, martedì mattina in municipio, è stato proprio l’assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, che ha scelto Verona in quanto interessata da due dei tre servizi intermodali del territorio Veneto. Insieme a lei, l’assessore alla Viabilità Luca Zanotto, il direttore regionale di Trenitalia Tiziano Baggio, il presidente di Dolomitibus Giuseppe Pat, di Fiab Veneto Luciano Renier e Fiab Verona Corrado Marastoni.

“E’ motivo di orgoglio presentare a Verona un servizio di rilevanza regionale – ha detto l’assessore Zanotto – a conferma dell’importante ruolo che il territorio veronese riveste in tema di mobilità sostenibile. Una risposta al comparto del cicloturismo, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni, che vede Verona in una posizione strategica di assoluto prestigio. Solo poche settimane fa, sempre con l’assessore De Berti, abbiamo presentato il progetto di completamento dei tratti mancanti della ciclopista dell’Adige, che farà diventare la città scaligera punto di collegamento per la ciclovia del Sole. Un progetto ambizioso, possibile solo grazie al contributo della Regione e al rapporto di collaborazione sempre più stretto con la città di Verona”.

“Se l’intermodalità nel campo dei trasporti è uno degli obiettivi della Regione, ancor più importante è riuscire ad integrare le diverse forme di mobilità che favoriscono una scoperta più attenta e gradevole del bellissimo territorio veneto – ha detto l’assessore De Berti -. La formula treno+bus+bici, è la risposta a una domanda crescente dei cittadini di muoversi sempre più agevolmente con le due ruote, ma è anche un’opportunità per sviluppare l’offerta turistica del Veneto. La nostra regione – ricorda l’assessore – conta 1300 km di piste ciclabili già realizzate, a cui se ne aggiungeranno altri 400 nei prossimi due anni”.

Il TrenoBici mare prevede il collegamento diretto Verona/Vicenza – Latisana/Lignano/Bibione e viceversa; attivo nei giorni festivi dal 25 marzo al 21 ottobre, il treno parte da Verona alle 7.40 per arrivare a Latisana alla 10.40. Al ritorno la partenza è prevista a Latisana alle 17.22 con arrivo a Verona alle 10.20. Il servizio è effettuato con convogli a 302 posti e attrezzati con 24 posti bici.

La pista ciclabile parte dalla stazione ferroviaria di Latisana per giungere, dopo circa 21 km, fino al faro di Bibione, costeggiando l’argine del fiume Tagliamento. Dal faro poi si snoda per altri chilometri la pista ciclabile lungo il mare Adriatico fino a Bibione Pineta.

Il VeronaTrenoBici, attivo nei giorni festivi dal 25 marzo al 21 ottobre 2018, permette di raggiungere le piste ciclabili del veronese e la ciclabile Peschiera-Mantova, con partenza da Venezia S.L. alle 8.12 e arrivo a Mantova alle 10.32 (ritorno Mantova 18.28- Venezia S.L. 20.48). Grazie all’accordo con il Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio, l’ingresso al parco è scontato per chi presenta alle casse il biglietto del treno. Anche qui treni a 302 posti e attrezzati con 24 posti bici prenotabili.

Il Trenobus delle Dolomiti, in collaborazione con Dolomitibus, collega Vicenza – Calalzo nei giorni festivi e Venezia-Calalzo nei giorni di sabato e festivi dal 10 giungo al 9 settembre 2018.

Da Calalzo attivo poi il servizio bus che percorrerà l’intero anello delle Dolomiti (Calalzo-Cortina-Misurina-Auronzo-Calalzo), consentendo l’accesso in più punti alle piste ciclabili: lungo via delle Dolomiti, della Val d’Ansiei (Misurina-Auronzo) e della Drava (Brunico-Dobbiaco-Lienz).