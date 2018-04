Trenitalia: fermate straordinarie e biglietti scontati per il Salone del Mobile

Fermate straordinarie dei treni a Rho-Fiera Milano e sconto superiore al 30% sull’ingresso per i clienti di Trenitalia che visiteranno il Salone del Mobile.Milano, in programma dal 17 al 22 aprile.

In occasione della 57a edizione della manifestazione, che per sei giorni trasformerà il capoluogo lombardo nel palcoscenico più ambito del mondo del design e dell’arredo, la società di trasporto del Gruppo FS Italiane ha predisposto fermate speciali di Frecciarossa nella stazione di Rho-Fiera Milano realizzando collegamenti diretti con Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Trieste, Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Torino. Programmate anche due coppie di treni EuroCity da e per Ginevra e Basilea.

Per i soci di CartaFRECCIA in possesso del biglietto delle Frecce con destinazione Milano o Rho-Fiera Milano è inoltre prevista una speciale riduzione di oltre il 30% sul biglietto d’ingresso al Salone del Mobile acquistato online. I soci della carta fedeltà di Trenitalia potranno così accedere alla rassegna dell’arredo più visitata al mondo pagando 23 euro anziché il prezzo intero di 35.

Durante i sei giorni della manifestazione sarà inoltre distribuita La Freccia Design, edizione speciale di FS Italiane in formato extralarge e doppia lingua italiano/inglese giunta al suo terzo anno di vita, pubblicata in occasione del Salone del Mobile per raccontarne i temi, gli appuntamenti, i protagonisti e le curiosità.

Dal 17 al 22 aprile sarà possibile ritirare la propria copia gratuita de La Freccia Design direttamente al Salone del Mobile, sulle Frecce di Trenitalia dirette a Milano e nei FrecciaClub.