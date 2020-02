Treni in ritardo e traffico ferroviario in tilt per l'investimento di una persona

Grossi disagi per i pendolari che nella prima mattinata di lunedì si sono messi in viaggio in treno sulle linee Milano-Venezia e Venezia-Bologna. Poco prima delle ore 7 infatti l'autorità giudiziaria ha sospeso il traffico ferroviario, a causa dell'investimento di una persona da parte di un convoglio, avvenuto a Padova.

Un incidente che ha provocato disguidi e ritardi che hanno toccato anche i 90 minuti: la circolazione è tornata regolare solo dopo le 9.15.

Queste le corse interessate, comunicate da Trenitalia tramite il proprio sito.

Treni direttamente coinvolti:

FR 9712 Trieste Centrale (6:02) - Torino Porta Nuova (11:00)

FR 9713/9714 Udine (6:15) - Milano Centrale (10:15)

FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

FR 9706 Venezia Santa Lucia (6:48) - Milano Centrale (9:15)

FR 9708 Venezia Santa Lucia (7:18) - Milano Centrale (9:45)

FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

FR 9716 Venezia Santa Lucia (8:18) - Torino Porta Nuova (11:50)

FB 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:50)

RV 2296 Rovigo (6:11) - Venezia Santa Lucia (7:20)

RV 2222 Bologna Centrale (6:15) - Venezia Santa Lucia (8:20)

RV 2225 Venezia Santa Lucia (6:40) - Bologna Centrale (8:50)

RV 2707 Verona Porta Nuova (6:54) - Venezia Santa Lucia (8:14)

RV 2227 Venezia Santa Lucia (7:40) - Bologna Centrale (9:46)

RV 2710 Venezia Santa Lucia (8:10) - Verona Porta Nuova (9:38)

R 20453/20454 Mantova (5:40) - Venezia Mestre (8:22)

R 20804 Venezia Santa Lucia (6:04) - Verona Porta Nuova (8:20)

R 20809 Vicenza (6:08) - Venezia Santa Lucia (7:26)

R 20674 Ferrara (6:15) - Venezia Santa Lucia (8:09)

R 2709 Brescia (6:31) - Venezia Santa Lucia (8:50)

R 20675 Venezia Santa Lucia (6:51) - Rovigo (8:32)

R 20678 Ferrara (6:54) - Venezia Santa Lucia (9:09)

R 20455/20456 Legnago (6:56) - Padova (8:06)

R 20808 Venezia Santa Lucia (7:04) - Verona Porta Nuova (9:26)

R 11102 Padova (7:07) - Montebelluna (7:53)

R 5904 Padova (7:12) - Bassano Del Grappa (8:20).

Treni cancellati:

R 20811 Padova (6:49) - Venezia Mestre (7:22)

R 20823 Verona Porta Nuova (7:06) - Venezia Santa Lucia (9:26)

R 20815 Vicenza (7:08) - Venezia Santa Lucia (8:26)

R 20814 Venezia Santa Lucia (7:34) - Vicenza (8:52)

R 20812 Venezia Mestre (7:35) - Padova (8:13)

Treni parzialmente cancellati:

RV 2703 Verona Porta Nuova (6:22) - Venezia Santa Lucia (7:50): termina la corsa a Vicenza (7:01)

R 5450 Schio (6:51) - Venezia Mestre (8:30): termina la corsa a Vicenza (7:38)

RV 2706 Venezia Santa Lucia (7:10) - Verona Porta Nuova (8:38): origine da Vicenza (7:58)

R 20813 Verona Porta Nuova (5:40) - Venezia Santa Lucia (7:56): termina la corsa a Padova (7:08)

R 20453 Mantova (5:40) - Venezia Mestre (8:22): termina la corsa a Monselice (7:21)

R 20817 Brescia (5:45) - Venezia Santa Lucia (8:56): termina la corsa a Vicenza (7:31)

R 20806 Venezia Santa Lucia (6:34) - Verona Porta Nuova (8:34): origine da Vicenza (7:52)

R 20679 Venezia Santa Lucia (7:51) - Rovigo (9:36): origine da Padova (8:41)