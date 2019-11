Mezzi e attrezzature della Protezione Civile a fuoco: ecco la cena solidale

Era il 16 agosto scorso, quando un incendio divampato in un capannone un tempo utilizzato dal Corpo Forestale dello Stato, ha distrutto due fuoristrada e numerosa attrezzatura specialistica della Protezione Civile di Tregnago che lo stava utilizzando, oltre a provocare parecchi danni al magazzino stesso.

Per aiutare la struttura a rialzare la testa e a tornare in funzione al 100%, alle ore 20 del 5 dicembre 2019, presso il circolo NOI di San Vito al Mantico, i volontari della Protezione Civile di Bussolengo, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi del Veneto, hanno organizzato una cena solidale per raccogliere fondi da destinare ai colleghi di Tregnago.

La cena prevede un ricco menù per il quale è prevista un’offerta libera. I posti sono limitati ed è gradita la prenotazione.

Info e prenotazioni mail: presidenza@pacverona.it cell. +393404809300

