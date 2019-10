Tre ricercati in tre giorni arrestati dalla polizia all'aeroporto Catullo

Nelle ultime 48 ore, gli agenti della Polizia di Frontiera Aerea dell'aeroporto veronese Valerio Catullo hanno catturato tre uomini giunti a Verona con voli provenienti dall'Albania e dal Regno Unito.

Il primo, un trentaseienne di nazionalità albanese proveniente da Tirana, è stato fermato giovedì sera, 24 ottobre, durante gli ordinari controlli di frontiera dei passeggeri in arrivo. L’uomo, ricercato da sette anni su ordine del Tribunale di Macerata, dovrà scontare la pena di 6 mesi di reclusione, a lui comminata per il reato di ricettazione.

Il secondo è stato, invece, rintracciato ieri mattina, 25 ottobre, tra i numerosi passeggeri del volo giunto da Birmingham. In capo al cinquantenne cittadino italiano, originario del Pakistan, pendeva un ordine di carcerazione disposto dal Tribunale di Brescia a seguito della condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Questa mattina, infine, è stato identificato un altro cittadino albanese di ventisei anni, proveniente da Tirana, condannato nel 2018 a circa tre anni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di armi.

I tre ricercati sono stati condotti nel carcere di Montorio per l'espiazione delle rispettive condanne.