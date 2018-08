Virus West Nile a Concamarise. Un caso certo, due probabili: "Disinfestazione emergenziale"

Un caso ufficiale e due ancora ufficiosi, da confermare dai laboratori della Regione Veneto, ma quasi sicuramente positivi dalle prime analisi dell’Ulss 9 Scaligera. Il Virus "West Nile" ha colpito anche Concamarise, che con un’ordinanza del sindaco Zuliani si appresta a gestire l’emergenza.

«Mi hanno informato della possibilità che nel mio comune ci fossero alcuni casi del virus, - ha esordito il sindaco Cristiano Zuliani - mi sono subito attivato, andando a constatare di persona le analisi del sangue degli individui colpiti, che purtroppo hanno confermato il sospetto della malattia».

Per uno di questi la positività è stata confermata anche dalle controanalisi eseguite dai laboratori padovani della Regione Veneto, per gli altri due invece manca solo la conferma con la comunicazione ufficiale. Il primo cittadino ha informato subito Luca Coletto assessore alla sanità della Regione Veneto e si è interfacciato con i funzionari dell’Ulss 9 Scaligera per mettere in atto tutte le procedure nel più breve tempo possibile.

«Emetterò subito l’ordinanza che prevederà la disinfestazione emergenziale nell’area di 200 metri da dove sono stati colpiti gli individui, - ha ribadito il primo cittadino - ed attuerò tutte le misure necessarie previste dal piano di intervento regionale».

Il Comune di Concamarise durante il periodo estivo ha eseguito le normali disinfestazioni programmate tutti gli anni. La situazione d'emergenza di questi giorni rende perà necessario, secondo il primo cittadino Zuliani, che anche tutti i Comuni limitrofi agiscano in maniera congiunta per evitare che l'intervento di una singola amministrazione non venga vanificato dall'inoperatività di un'altra: «Auspico che in futuro ci sia una maggiore sensibilizzazione, - ha quindi concluso Zuliani - pianificando insieme all'Ulss9 a agli altri Comuni azioni mirate a prevenire quello che è successo quest'anno, in modo da non trovarci anche nell'estate 2019 in questa situazione».