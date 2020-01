Furti dalle auto in sosta, tre arresti da parte dei carabinieri

La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Legnago, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, nel transitare in via Casette a Legnago, riferiscono di aver sorpreso un gruppo di persone che stava armeggiando attorno ad alcune vetture. Alla vista dei militari, si sarebbero poi dati alla fuga. A quel punto, i carabinieri spiegano di averli inseguiti a piedi, riuscendo a bloccare tre persone. In tal modo i militari dell'Arma riferiscono di aver scoperto che i fermati, oltre ad avere forzato e saccheggiato tre autovetture, rubando denaro ed oggetti vari di valore, si sarebbero anche resi responsabili di un tentato furto in un’abitazione nelle vicinanze.

Si tratterebbe, secondo ciò che riportano i carabinieri, di un cittadino marocchino, classe 1977, senza fissa dimora, nullafacente e con precedenti di polizia, di un altro cittadino marocchino, classe 1995, senza fissa dimora, nullafacente, con precedenti di polizia, già destinatario del provvedimento dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e già arrestato lo scorso ottobre dai Carabinieri del NOR per un furto al Galassia di Legnago. Infine, ad essere stato arrestato sarebbe un terzo cittadino marocchino, classe 1992, senza fissa dimora, anche lui nullafacente, con precedenti di polizia, già destinatario del provvedimento dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e già arrestato due giorni prima sempre dal NOR, per il tentato furto aggravato di due autovetture avvenuto nel centro di Legnago.

Tutti e tre i soggetti sarebbero quindi stati accompagnati presso il tribunale di Verona, dove il giudice, Dott.ssa Maria Cecilia Vitolla, a seguito della convalida degli arresti, avrebbe quindi disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere e fissato la data del processo al 4 marzo del 2020.