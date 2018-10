Droga in autostrada, tre arresti della Polizia Stradale in A4 e in A22

Come spesso accade a ridosso di festività particolari e ponti, aumenta la domanda di sostanze stupefacenti, alimentata anche dai cosiddetti consumatori occasionali. Capita anche per Halloween e per questo la Polizia Stradale di Verona ha effettuato servizi specifici nelle autostrade, arrestando in due distinte attività tre persone, tutte di nazionalità marocchina.

Un primo sequestro è avvenuto nell'area di servizio di Povegliano, sulla A22 in direzione sud, dove un magrebino di 39 anni è stato trovato in possesso di circa 3 chilogrammi di hashish e oltre un etto di cocaina.

L'altra operazione si è conclusa invece nell'area di servizio Monte Baldo, sulla A4 in direzione est. Qui, un uomo ed una donna (che peraltro dichiarava di essere incinta) sono stati trovati in possesso di 150 grammi di cocaina e 4.000 euro in contanti. I due, di 30 e 37 anni, sono stati entrambi portarti alla casa circondariale di Verona.

La Polizia Stradale ha fatto sapere che nella sera e nella notte di Halloween potenzierà i servizi con precursori ed etilometri per contrastare la guida in stato di ebrezza.