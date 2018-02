Rubano da un camion in sosta 200 litri di gasolio, ma vengono scoperti e arrestati

Durante uno dei servizi di pattugliamento del territorio disposti dalla Compagnia di Legnago per continuare a contrastare i reati di tipo predatorio nella bassa veronese, due equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato dei movimenti sospetti in una via periferica di Roverchiara.

Erano circa le ore 3 di questa notte quando i militari si sono appostati, individuando due uomini intenti a "travasare" all'interno di alcune taniche del gasolio rubandolo dal serbatoio di un autotreno in sosta. Vistisi scoperti i due si sono dati alla fuga e, quando sono stati raggiunti, hanno reagito con calci e spintoni ai militari che alla fine sono però riusciti a bloccarli e a trarli in arresto. È stato arrestato anche il terzo componente della banda che stava aspettando gli altri suoi complici seduto in una vecchia Fiat Marea sperando poi di potersi dare alla fuga.

I carabinieri hanno sequestrato oltre all'autovettura, anche una cassetta contenente vari attrezzi utilizzati verosimilmente per lo scasso e un tubo di gomma utilizzato per travasare il carburante. I 200 litri di gasolio che erano già stati sistemati all'interno di otto bidoni da 25 litri ciascuno, sono stati restituiti al proprietario dell'autotreno.

I tre arrestati sono invece stati condotti presso la Compagnia di Legnago per il previsto fotosegnalamento e le operazioni di identificazione ed infine condotti presso il Tribunale di Verona per la convalida e il processo per direttissima. I tre cittadini marocchini sono stati convalidati ed a carico dei tre è stata emessa la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona.