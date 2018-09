Trattore si ribalta in via Sbusa a Verona: morto sul posto il conducente

Tragedia a Verona nella prima serata di domenica 9 settembre, quando verso le ore 18, per cause ancora in corso d'accertamento, un trattore si è ribaltato mentre percorreva via Sbusa.

A seguito dell'incidente, purtroppo, ha perso la vita il conducente del mezzo agricolo. Si tratta di un uomo di 38 anni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso, ma purtroppo i sanitari hanno potuto soltanto constatare l'avvenuto decesso sul posto della vittima.