Trattore si ribalta, 31enne resta incastrato: per lui trauma cranico e toracico

Dopo l'incidente mortale sul lavoro nei campi avvenuto ieri pomeriggio a Castagnaro, un altro grave episodio è stato segnalato quest'oggi, sabato 22 febbriao, a Vestenanova. Stando alle prime informazioni disponibiili, l'incidente si sarebbe verificato verso le ore 10.30 in via Grolli, dove un uomo di 31 anni sarebbe rimasto incastrato sotto un trattore, dopo che quest'ultimo, per cause in corso d'accertamento, si sarebbe improvvisamente ribaltato.

Sul posto sarebbero quindi intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e l'elicottero, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri che stanno svolgendo i rilievi del caso. Per il lavoratore 30enne sarebbero stati riscontrati un trauma cranico ed un trauma toracico. All'arrivo dei pompieri la persona era già stata estratta dai sanitari e dai famigliari accorsi sul posto. L'uomo, cosciente, è stato trasportato in elicottero in codice rosso presso l'ospedale di borgo Trento a Verona.