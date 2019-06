Tragedia nel Veronese. Un trattore si ribalta e l'agricoltore perde la vita

Ancora un infortunio sul lavoro, ancora una tragedia nel Veronese.

Secondo le prime informazioni giunte, a Marcellise di San Martino Buon Albergo, un uomo ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il trattore, che presumibilmente lo avrebbe schiacciato.

Al civico 4 di via Casale è stata inviata un'automedica dal 118 intorno alle ore 18 di lunedì, ma purtroppo per l'agricoltore non ci sarebbe stato niente da fare.

Ancora da appurare l'esatta dinamica.