Trattore si ribalta e non gli lascia scampo: morto un agricoltore

Una tragedia avvenuta nella mattinata di lunedì, ha dato il via alla nuova settimana. Un uomo infatti ha perso la vita in un incidente agricolo che si è verificato a Cellore d'Illasi, in località Cisolino, intorno alle ore 8. Con una dinamica ancora da verificare da parte delle forze dell'ordine, l'uomo si è ribaltato con il trattore, che lo ha schiacciato senza lasciargli scampo. In suo aiuto sono arrivati i vigili del fuoco con un mezzo, oltre all'ambulanza e all'elicottero del 118, ma l'agricoltore è deceduto sul posto.