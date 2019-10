Cronaca Malcesine / Via Panoramica

Il trattore si ribalta e schiaccia il conducente: morto un ragazzo di 25 anni

L'incidente mortale si è verificato a Malcesine, in via Panoramica. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli uomini del 118, ma per lo sfortunato giovane non c'è stato niente da fare