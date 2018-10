Alla guida di un trattore con un tasso alcolemico pari a 3: denunciato

Grossi guai in vista per un agricoltore, dopo il controllo alla circolazione stradale messo in atto dai carabinieri della stazione di Bosco Chiesanuova.

Insospettito dall'andatura incerta di un trattore che percorreva una strada del comune di Erbezzo, i militari hanno controllato il guidatore, rendendosi subito conto che l'uomo era completamente ubriaco: le successive analisi infatti hanno appurato che il tasso alcolemico nel sangue dell'uomo era di circa 3 grammi/litro, ben sei volte il limite minimo consentito dal codice della strada. Privo del documento di guida, oltre che per guida in stato di ebbrezza il conducente è stato anche denunciato per guida senza patente e ora rischia anche la confisca del mezzo di lavoro.