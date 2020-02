Attesa per il trapianto, trovata dai carabinieri: in 5 minuti la portano in ospedale

La richiesta d'aiuto è arrivata alla centrale operativa del 112 alle ore 20 dal Reparto di Nefrologia dell'ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, a Verona, e in pochi minuti il miracolo era fatto.

È stato un intervento speciale quello che i carabinieri della Sezione Radiomobile di Verona hanno fatto giovedì sera, per riuscire a rintracciare e accompagnare d'urgenza una cittadina cingalese a cui doveva essere fatto il trapianto di un rene. L'irreperibilità della donna e l'urgenza rappresentate dal personale medico richiedente, visti i tempi ristrettissimi a disposizione per operare, hanno immediatamente attivato l'equipaggio del Radiomobile che mezzora dopo ha trovato la paziente.

Per riuscire ad arrivare in tempo per il delicato intervento, i militari hanno accomodato a bordo della loro "Giulietta" la giovane donna e, nonostante l'intensissimo traffico e la distanza, in soli 5 minuti sono arrivati nel reparto di Nefrologia del Polo Confortini, dove hanno affidato la paziente al personale medico che immediatamente l'ha sottoposta ai previsti accertamenti preliminari al trapianto.