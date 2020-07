In stato confusionale sulla Transpolesana contromano. Fermato 85enne

Nel primo pomeriggio di oggi, 7 luglio, i carabinieri hanno fermato un anziano automobilista che aveva imboccato la Transpolesana contromano.

Il conducente è stato segnalato intorno alle 13.30 alla centrale operativa dei carabinieri di Legnago. Con la sua autovettura stava percorrendo la Strada Statale 434 in direzione opposta al senso di marcia, verso Rovigo. L'immediato intervento dei militari di Cerea ha consentito di fermare il veicolo condotto da un 85enne apparso in stato confusionale. L'uomo infatti non si era reso conto di quanto accaduto.

L'anziano conducente non ha provocato incidenti, fortunatamente, ma pur non avendo lesioni è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. I carabinieri gli hanno comunque ritirato la patente.