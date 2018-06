Panico sulla Transpolensa: un'auto viaggiava in contromano a tutta velocità

Sono stati momenti di panico quelli vissuti da alcuni guidatori che nella notte tra sabato e domenica percorrevano la Transpolesana sulla corsia Verona-Rovigo.

Diverse infatti sono state le testimonianze arrivate ai carabinieri della Compagnia di Legnago, che segnalavano una Mercedes con due persone a bordo che percorreva a grande velocità ed in contromano il tratto compreso tra Legnago Nord e Villa Bartolomea intorno alle 4 del mattino.

Sulle sue tracce allora si sono subito messe due pattuglie del Nucleo operativo e Radiomobile, che hanno battuto la Strada Statale 434 da Vallese a Menà, senza però avere fortuna. I testimoni hanno raccontato che la Mercedes scura viaggiava ad un'andatura molto sostenuta, un dettaglio che porterebbe a pensare che a bordo ci potessero essere dei delinquenti in fuga, magari dopo un furto, ma resta sempre in piedi l'ipotesi che si trattasse di due persone distratte che per un errore potevano provocare una vera tragedia.