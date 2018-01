Dall'esperienza di Verona Civica è nata una nuova associazione: Traguardi

Mobilità e sviluppo sostenibile, progetti per l'integrazione sociale, riscoperta del patrimonio culturale dimenticato e sostegno alle attività giovanili. Sono alcune tematiche affrontate dal una nuova associazione veronese, Traguardi. Tematiche che sono state affrontate attraverso dei progetti presentati durante una serata a Santa Maria in Chiavica.

La campagna elettorale per Verona Civica è stata un laboratorio politico prezioso, che ci ha posto di fronte alla sfida di conciliare ciò che desideriamo per la nostra città con ciò che riteniamo possibile - ha dichiarato la presidente di Traguardi Silvia Sartori - È stato un lavoro duro ma ricco di soddisfazioni, e disperdere questo capitale, non investirlo in una proposta seria per Verona, sarebbe stato semplicemente una follia. Siamo un gruppo di persone con età, esperienze professionali, riferimenti politici molto diversi, ma accomunate dal desiderio di unire idee, progetti e competenze e mettersi in gioco per Verona con una partecipazione attiva e disinteressata.