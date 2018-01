Tragedia ferroviaria di Pioltello: dalle 6 è ripartito il traffico sui binari

Dalle ore 6.00 di questa mattina, venerdì 26 gennaio, è ripreso gradualmente il traffico ferroviario su due dei quattro binari della linea Milano – Brescia, dopo lo svio del treno regionale 10452 di Trenord avvenuto ieri mattina nella stazione di Pioltello causando tre morti e centinaia di feriti.

Sono attualmente assicurati i collegamenti della lunga percorrenza e del trasporto regionale tra le principali stazioni della linea, con riprogrammazioni del servizio. Trenitalia fa inoltre sapere che i treni potranno subire rallentamenti medi di circa 30 minuti.

Già nella giornata di ieri erano stati istituiti da Trenord autobus sostitutivi per i viaggiatori del trasporto regionale. I collegamenti delle Frecce tra Milano e Venezia avevano percorso l’itinerario alternativo Bologna - Verona, con conseguenti allungamenti dei tempi di viaggio.

Anche per i viaggiatori delle Frecce in partenza e in arrivo sulla tratta Milano - Verona, che nelle ore seguenti la tragedia di Pioltello è rimasta bloccata, Trenitalia aveva provveduto ad istituire servizi di bus sostitutivi.