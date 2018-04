Traforo, Tosi ci spera ancora, ma l'assessore Zanotto frena: "È inattuabile"

Trovare un accordo con il raggruppamento di aziende che avrebbe dovuto realizzare il traforo delle Torricelle per dare il via ad un'opera a cui è collegato anche il parcheggio scambiatore per di filobus a Ca' di Cozzi. È questo ciò che chiede l'ex sindaco di Verona e consigliere comunale Flavio Tosi ed è pronto a sostenere questa proposta con una raccolta firme che sproni l'amministrazione comunale a fare in fretta perché si avvicina l'udienza del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dagli ex concessionari. Ricorso che se non venisse accolto, permetterebbe al Comune di Verona di incassare la fideiussione da 8 milioni di euro, chiudendo di fatto la partita.

"Sono prive di credibilità le parole di Tosi - è stato il commento del consigliere comunale Michele Bertucco, da sempre contrario al traforo - Alla città ha fatto perdere 10 anni per correre dietro ad un progetto che le banche hanno dichiarato non finanziabile pertanto irrealizzabile". Ma più delle parole di Bertucco, pesano quelle dell'assessore ai lavori pubblici e traffico Luca Zanotto.