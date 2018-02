Tamponamento, pioggia e fiera. Brutta mattinata nel traffico di Verona Sud

Maltempo, mezzi pesanti e un tamponamento. Un mix micidiale per la viabilità nella zona sud di Verona, dove il traffico è superiore all'ordinaria data la presenza di Fieragricola. Ad alleggerire la situazione agli automobilisti ci hanno pensato gli agenti della polizia municipale veronese intervenuti per snellire il via vai di mezzi.

La giornata è stata definita difficile dalla municipale perché ad aggravare il traffico diretto a Fieragricola ci ha pensato non solo il maltempo ma anche la presenza di molti mezzi pesanti, usciti dal casello di Verona Sud per raggiungere la Zai e la Transpolesana. I rallentamenti, dicono i vigili, si sono registrati già dalla prima mattinata, a causa di un tamponamento tra due autovetture su viale Piave, avvenuto poco dopo le 8. Code anche tra piazzale Europa e la nuova rotonda tra viale del Lavoro e viale dell'Industria. Il personale della polizia municipale ha dovuto gestire sotto la pioggia migliaia di veicoli diretti in viale delle Nazioni.

E ai problemi di traffico si sono aggiunti anche quelli per i parcheggi. Alle 11 risultavano già esauriti tutti i parcheggi della fiera, le auto sono state quindi dirottate allo stadio e i visitatori trasferiti con i bus navetta. Nel frattempo sono state una quarantina le multe per divieto di sosta comminate dagli agenti nel turno mattutino.