Ponte del Primo Maggio sulle strade. Traffico sostenuto in attesa dei rientri

Anche questa mattina, 30 aprile, già dalle 9.30 si registrano code per traffico intenso sull'autostrada A4 vicino al casello di Peschiera del Garda. Mentre sul tratto veronese della A22 si viaggia regolarmente e non ci sono quei rallentamenti che ad esempio ieri, 29 aprile, hanno allungato i tempi di percorrenza da e verso il Trentino Alto Adige.

Questo del Primo Maggio non è stato un lungo ponte da bollino nero, ma comunque gli automobilisti in viaggio sono stati tanti e ce ne saranno tanti anche domani, 1 maggio, quando è previsto il rientro. Non un esodo come quelli che si verificano d'estate, ma un bel movimento di auto e camion, non solo sulle autostrade, ma anche sulle Statali e sulle Regionali. E a proposito di Strade Regionali, da domani scatta il divieto per i mezzi pesanti di percorrere la SR 249 - Gardesana che continuerà per tutta l'estate. Mezzi pesanti che quindi dovranno scegliere percorsi alternativi, come la Strada Regionale 11, anch'essa discretamente trafficata in questi giorni.

E si ripetono i sempre validi consigli per chi si mette in viaggio per una breve vacanza. Prima di partire, sempre controllare le condizioni del veicolo e poi le condizioni meteorologiche e il traffico in tempo reale sulle strade che s'intende percorrere, in modo da valutare percorsi alternativi in caso di traffico interno.