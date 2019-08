Code e rallentamenti sull'A22: nuovo weekend da "bollino nero" in arrivo

Al via un nuovo weekend che si preannuncia segnato dal controesodo di agosto sulle autostrade. Sin dal mattino di oggi, venerdì 23 agosto, lungo l'A22 sono state segnalate code fino a 4 chilometri nell'allacciamento tra Carpi e l'A1.

Alle ore 12.30 circa segnalato traffico molto rallentato anche tra Affi e Ala/Avio lungo la carreggiata nord. Per quanto riguarda il fine settimana le previsioni sono da "bollino nero" in particolare per quanto riguarda il sabato sia in direzione Modena che in direzione Brenenro, mentre domenica 25 agosto sono previste condizioni critiche solo in direzione sud.