Cocaina purissima dal Sud America all'Italia, due arresti in un hotel di Affi

Venerdì scorso, 24 gennaio, sono stati fermati dai finanzieri di Catania e di Verona e ieri, 25 gennaio, per loro si è tenuta l'udienza di convalida nel carcere di Montorio. Due cittadini del Guatemala sono accusati di traffico internazionale di stupefacenti, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Catania. L'arresto dei due sospetti narcotrafficanti è avvenuto nel B&B Hotel di Affi, quando i Baschi Verdi catanesi e veronesi erano sicuri di poter concludere positivamente il blitz.

Ieri, i due arrestati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona. Contro di loro, però, ci sarebbero prove schiaccianti. I guatemaltechi avrebbero portato in Italia un grande quantitativo di cocaina purissima dalla Colombia. Lo stupefacente finito sotto i sigilli sarebbe stato confezionato in 352 panetti, con un peso complessivo di 383 chilogrammi e con una capacità di movimentare giri di denaro da cinque milioni di euro. La cocaina sarebbe arrivata dal Sud America a Catania e lì si sarebbe fermata. Mentre, dal capoluogo siculo, i due presunti narcotrafficanti avrebbero volato verso l'aeroporto Catullo di Verona. I finanzieri hanno voluto aspettare il momento giusto per fermarli e quel momento è arrivato quando i due guatemaltechi si sono fermati nell'hotel di Affi. E pare che con loro, i due avessero banconote di varie valute, dal valore totale di circa 35mila euro.