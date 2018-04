Oliviero Toscani: "Vi renderò bevitori responsabili. Mi meriterei una statua"

Giovedì 22 marzo era stato approvato dal consiglio comunale di Verona l'ordine del giorno della Lega con cui si chiedeva al sindaco di valutare l'opportunità di vietare la presenza di Oliviero Toscani al Vinitaly. L'ennesimo capitolo di una storia fatta di attacchi e repliche, cominciata nel 2015, da quando il fotografo definì i veneti un "popolo di alcolizzati atavici". Da quel momento è stato un continuo punzecchiarsi, anche sul tema del referendum per l'autonomia del Veneto, quando Oliviero Toscani definì i veneti dei "mona". Fino all'ordine del giorno con cui la Lega ha cercato di sbarrare le porte del Vinitaly a Toscani, il quale replicò che se non gli sarà concesso di andare all'evento veronese, sarebbe andato al Prowein in Germania.

Tutto però svanirà come una bolla di sapone, perché Oliviero Toscani non solo è andato al Prowein ma andrà anche al Vinitaly, come da lui stesso annunciato in un'intervista rilasciata a Samuele Nottegar del Corriere. Nell'intervista, Toscani ha detto che è andato alla fiera del vino tedesca e si è molto divertito, poi ha ringraziato i consiglieri leghisti che con la loro iniziativa gli hanno fatto molta pubblicità e poi ha confermato che probabilmente da lunedì 16 aprile sarà al Vinitaly per presentare alcune novità interessanti dei suoi vini, etichettati Ot. Ha annunciato che porterà ad esempio un bianco frizzante che è meglio del Prosecco industriale.

Infine, il fotografo ha rivelato che sta lavorando ad un progetto con la Ulss trevigiana, una campagna pubblicitaria per mettere in guardia le donne dal bere alcol durante la gravidanza. "Se fanno un progetto del genere, qualche problema c’è", ha detto Toscani a Nottegar e poi come provocazione ha aggiunto che si meriterebbe una statua, per il suo impegno nel rendere i veneti dei bevitori responsabili.