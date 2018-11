Toro abbattuto a Nogara. Era scappato e aveva bloccato un treno

Notte particolare quella tra venerdì e sabato scorsi, 16 e 17 novembre, tra Salizzole e Nogara. Notte che allevatori e forze dell'ordine hanno passato dietro ad un toro fuggito da un allevamento di Bionde, frazione di Salizzole, e terminata intorno alle 11 del mattino seguente sulla linea ferroviaria Mantova-Monselice, tra Nogara e Sanguinetto, dove il toro è stato abbattuto. Era ormai diventato troppo pericoloso catturarlo vivo e c'era un treno diretto a Legnago bloccato dall'animale.

L'episodio è raccontato su L'Arena. Il toro è scappato dal proprio recinto e per tutta la notte ha vagato nella campagna. I carabinieri e i proprietari dell'animale hanno cercato di catturarlo con delle corde, ma non ci sono riusciti. A collaborare sono giunti poi anche altri allevatori, per paura che l'animale potesse danneggiare le proprietà pubbliche e private che incontrava nel suo cammino.

Sabato mattina, il toro si è fermato sui binari della ferrovia e non si è spostato neanche quando ha visto arrivare un treno. Il macchinista ha dovuto fermare il veicolo e il toro ha corso verso la locomotiva, accennando una carica. Anche gli agenti della polizia ferroviaria hanno dato il loro contributo, ma c'è stato modo di allontanare l'animale dai binari.

Il toro era ormai diventato un rischio per la circolazione ferroviaria. Il servizio poteva essere fortemente disturbato se l'animale avesse raggiunto la stazione di Nogara e anche l'incolumità dei cittadini era a rischio. I carabinieri hanno così deciso di abbatterlo, dato che anche la cattura era diventata troppo pericolosa.

Il toro è stato abbattuto sui binari, davanti anche agli occhi dei viaggiatori. Il suo corpo è stato poi spostato e il treno ha potuto poi portare a termine la propria corsa con un ritardo di trenta minuti.