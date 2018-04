Torna a casa ubriaco, aggredisce l'ex moglie, i carabinieri e finisce in manette

Tornato a casa ubriaco, ha aggredito senza motivo ed alla fine è stato portato a Montorio.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno tratto in arresto un uomo originario di Marsala (Sicilia) e classe 1974, nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La vicenda si è svolta in via Capo d'Istria, quando l'operaio si è ritirato nella propra abitazione visibilmente alterato dall'alcol e ha aggredito la donna (anch'essa siciliana) senza giustificazione: nonostante l'ansia e la paura, la vittima è riuscita comunque ad avvisare gli uomini dell'Arma, che si sono precipitati sul posto. Ancora ubriaco, l'uomo a quel punto ha aggredito anche i militari, minacciandoli e provando a colprli per sfuggire all'arresto.

Il siciliano è stato quindi portato in carcere su disposizione dell'Autrtià Giudiziaria.