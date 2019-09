Topolino bianco lanciato dal ponte da dei giovani: indignazione per il video sui social

Ha provocato un mare d'indignazione il video pubblicato sui social e ben presto divenuto virale che ritrarrebbe un gruppo di giovani ragazzi infilare un topolino bianco in un sacchetto di carta per poi lanciarlo giù da un ponte verso l'Adige.

Il filmato in questione sarebbe stato realizzato a Pescantina e il gruppo di ragazzi parrebbero per l'appunto essere della zona. Nel corso del filmato (pubblicato anche su Facebook) si sente qualcuno dire «no dai, non farlo, lo compro io», un tentativo di dissuadere l'amico dal compiere un gesto di crudeltà nei confronti della bestiola indifesa.

Sui social i commenti in queste ore impazzano, tra chi scrive di sentirsi «schifata e delusa da costoro che non ho nemmeno altre parole da aggiungere», e chi invece propone di «fare una bella denuncia a questi ragazzi», oppure chi chiama direttamente in causa i genitori rivolgendo a loro sarcastici «complimenti per l'educazione e il rispetto insegnato a questi falliti». Qualcuno, sempre sui social, fa notare che «il topolino dentro il sacchetto di carta, anche se buttato in acqua non muore...di questo state tranquilli», aggiungendo tuttavia che «comunque la stupidità e l'ignoranza di questi ragazzi provoca un'enorme indignazione».