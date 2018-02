A Verona potrebbe essere sepolto un Gran Maestro dell'Ordine dei Templari

Si chiamava Arnoldo di Torroja, era catalano e dal 1181 al 1184 è stato un Gran Maestro dell'Ordine dei Templari. Il suo nome è tornato d'attualità in seguito ad una scoperta ancora non ufficializzata, ma che per TgVerona è ormai certa. Arnoldo de Torroja sarebbe sepolto a Verona. La notizia non sarebbe tanto eccezionale se non fosse che molti uomini a capo dell'Ordine dei Templari furono uccisi e non sepolti. Quella di Verona potrebbe dunque essere l'unica tomba al mondo di un Gran Maestro.

La tomba si trova nell'area della chiesa di San Fermo e sui resti trovati al suo interno sono state fatte diverse analisi che confermerebbero l'ipotesi di trovarsi di fronte alla tomba di de Torroja. Un'ipotesi che circolava da tempo e su cui sono state impegnate le università di Verona, Bologna e Nottingham.