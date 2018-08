Tragedia a Brenzone: ripescato il corpo del giovane scomparso nel Garda

È stato ripescato nella serata di domenica il corpo di Tiziano Sesay, il 25enne scomparso nelle acque del Garda quello stesso pomeriggio.

Italiano con origini africane, Sesay si trovava sulle spiagge tra Castelletto e Magugnano per un bagno con gli amici, ma dopo essersi buttato in acqua poco prima delle 17 ha iniziato ad annaspare. Il giovane allora ha lanciato la propria richiesta di aiuto e in tre si sono lanciati in acqua nella speranza di raggiungerlo in tempo, ma quando i soccorritori sono arrivati nel punto in cui si trovava Tiziano, di lui non c'era già più traccia.

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati per primi due agenti della polizia locale, che hanno subito avvisato il 118 di quanto accaduto. Sono partite così le ricerche e la corsa contro il tempo, nella speranza di poter trovare il giovane ancora vivo. I vigili del fuoco di Bardolino si sono subito diretti sul posto con l'idroambulanza, in attesa dell'arrivo dei sommozzatori di Venezia, così come la Guardia Costiera di Salò e i carabinieri di Malcesine.

Per Tiziano però non c'è stato niente da fare e il suo corpo è stato trovato dagli stessi sommozzatori pochi metri sotto il livello dell'acqua: si suppone che a portarlo a fondo sia stato un malore, ma toccherà al magistrato decidere se effettuare o meno l'autopsia per cercare una spiegazione a questa tragedia.