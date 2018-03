È il tiramisù il dolce più ordinato a domicilio. E i veronesi ne vanno ghiotti

Domani, 21 marzo, è il primo giorno di primavera. Ma domani sarà anche il Tiramisù Day, giornata dedicata al dessert a base di mascarpone e savoiardi inzuppati nel caffè.

Secondo l'osservatorio di Just Eat, la app utilizzata per ordinare pranzi e cene tramite lo smartphone, il tiramisù è il re dei dolci a domicilio. Nel 2017, ne sono stati ordinati 9.400 chili in tutta Italia, prendendo in analisi 10 città. E anche a Verona la passione per questo dolce a domicilio è alta. L'anno scorso, i veronesi si sono fatti portare a casa ben 233 chili di tiramisù con una crescita degli ordini pari al 42% in un anno. Il capoluogo scaligero è sesto per numero di ordini in Italia dopo Roma, Milano, Torino, Genova e Bologna.

Nei primi due mesi del 2018 sono già stati ordinati 1.500 chili di tiramisù a domicilio, confermando la tendenza per il dolce classico ma anche per le sue varianti al pistacchio e per la torta tiramisù. Stanno dunque emergendo delle nuove interpretazioni di questo dolce tradizionale da un lato con ingredienti amati come il tiramisù alla nutella o nutella e banana, dall'altro con ingredienti particolari come il tiramisù al the verde per i ristoranti giapponesi.