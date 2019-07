Tir che trasporta frutta si ribalta prima dell'alba sulla Transpolesana

Prima del sorgere dell'alba di martedì, i vigili del fuoco scaligeri sono stati chiamati all'intervento sulla Transpolesana per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un camion che trasportava frutta si è ribaltato nella zona dello snodo di San Giovanni Lupatoto, quando neancora erano scoccate le 4. Rimasto lievemente ferito, l'autista ha ricevuto le cure dei soccorsi, mentre i pompieri, arrivati con due mezzi, si sono occupati del tir e del carico che inevitabilmente si è riversato su parte della carreggiata.

Solo dopo le 7 del mattino l'opera si è conclusa e i vigili del fuoco hanno potuto far ritorno in stazione.