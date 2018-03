Calcio e integrazione. Oltre cento migranti sugli spalti a tifare Virtus Vecomp

Migranti allo stadio per sostenere la Virtus Vecomp. È quanto accade da circa due mesi a Verona, come riporta Ansa, dove società e tifosi della terza squadra scaligera, hanno dato vita ad un progetto di accoglienza e integrazione dei rifugiati. Molti di questi infatti, la domenica vengono coinvolti per sostenere la formazione rossoblu, che attualmente si trova in testa alla classifica del Girone C della Serie D.

Oltre cento ragazzi rifugiati erano sugli spalti in occasione della sfida contro il Cjarlins Muzane che i virtussini hann vinto per 2-0: tutti uniti dalla passione per il gioco del calcio.