La giovane veronese Beatrice Pezzini entra nel team J-Ax a The Voice of Italy

Si chiama Beatrice Pezzini ed è nata il 18 febbraio del 1997 a Valeggio sul Mincio dove attualmente risiede. Nell'ultima puntata del noto programma televisivo The Voice of Italy in onda su Rai2, la ventunenne veronese ha davvero sorpreso tutti quanti con una splendida performance canora.

Beatrice si è presentata al pubblico con un'intensa interpretazione del brano di Lucio Battisti "Nessun dolore". La sua prova è subito piaciuta al giudice J-Ax che ha provveduto a "bloccare" (novità di quest'anno è appunto il pulsante "Blocca coach") durante le blind audition il collega-rivale Francesco Renga, per poi decidersi a schiacciare il suo pulsante rosso e girarsi verso Beatrice.

La ragazza veronese è stata quindi scelta da J-Ax ed è entrata così a far parte del suo team. La giovane veronese nella vita studia canto al conservatorio, ma anche pianoforte e jazz. Una vita incentrata sulla musica, come lei stessa ha spiegato presentandosi in televisione, e da parte nostra non resta che esprimerle il più sincero augurio di proseguire in questa sua nuova avventura musicale quanto più a lungo possibile.