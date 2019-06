Tetano, la bimba peggiora: «Me la prendo con chi diffonde bugie sui vaccini»

Pessime notizie da Verona: la bambina ammalata di tetano sta peggiorando. Una storia incredibile, perché incredibile è che nel 2019 si possa rischiare di morire di tetano, una malattia che nei vaccinati (con un vaccino sicurissimo ed efficace) NON ESISTE. Io ho difficoltà in questo momento di dolore a giudicare i genitori preferendo essere loro vicino nella speranza di guarigione della loro piccola, posso invece scagliarmi in piena libertà contro chi, diffondendo paura e bugie, induce i genitori a non vaccinare. Sono quelli che dicono che i vaccini fanno morti (non è vero, sono sicurissimi), sono quelli che dicono che del vaccino contro il tetano non c’è bisogno perché basta l’immunità naturale e un poco di vitamina C per evitarlo (non è vero, ci vuole il vaccino), sono quelli che dicono che i vaccini causano l’autismo (bugia totale). Sono quegli irresponsabili che con le loro schifose bugie riescono a impaurire e abbindolare i genitori: queste sono le conseguenze di quelle bugie.

È il virologo Roberto Burioni a commentare ancora una volta la vicenda della bambina di 10 anni di Povegliano, che da martedì è ricoverata in Terapia Intensiva Pediatrica dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, dopo aver contratto il tetano. La piccola avrebbe contratto la malattia sbucciandosi un ginocchio e, non essendo stata vaccinata, è andata via via peggiorando: collegata ad alcuni macchinari che l'aiutano a mantenere stabili le funzioni vitali, la piccola continua a lottare, pur non essendo cosciente.

Una vicenda che, oltre a tenere in apprensione la famiglia ed un'intera comunità, richiama l'attenzione sulla questione delle vaccinazioni, con lo stesso Burioni che si è scagliato contro quelle associazioni e pagine Facebook, che sostengono la teoria FreeVax.