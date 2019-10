Testimoni confermano le sue fughe dai domiciliari: spedito in carcere

La notte tra il 25 e il 26 settembre era finito in manette per mano dei carabinieri della stazione di Bardolino, per essere stato sorpreso al di fuori della propria abitazione di Garda dove si trovava agli arresti domiciliari, ma ora è stato portato nella carcere di Montorio. Si tratta di M.A., classe 1990 originario di Bussolengo, colpito dalla misura cautelare per maltrattamenti in famiglia.

Quella notte i militari lo avevano notato in piazza Calderini, a Garda, a 200 metri di distanza, mentre rientrava a casa in bici. Una segnalazione infatti li aveva avvisati della sua presenza in un locale non meglio specificato, così è scattato il controllo al quale il pregiudicato ha vanamente cercato di sfuggire, venendo infine fermato e arrestato.

A quel punto però i militari hanno dato il via ad una serie di indagini, che avrebbero permesso di appurare che quello di fine settembre non era un caso isolato, anzi, M.A. si sarebbe reso responsabile di molteplici episodi di evasione, come dimostrerebbero diverse testimonianze raccolte dai militari.

Le violazioni sono state dunque comunicate all'autorità giudiziaria, che ha concordato con i risultati delle indagini dell'Arma e ha ritenuto che la misura cautelare dei domiciliari non fosse più idonea per M.A., così è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere suo a carico.

Il provvedimento è stato eseguito dai militari di Bardolino il 1° ottobre, i quali hanno condotto l'uomo nella casa circondariale di Verona.